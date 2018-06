Síria diz que falas de Kerry ameaçam conversas de paz O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou neste domingo as declarações sobre o país do secretário de Estado americano, John Kerry, alegando que elas ameaçam as conversas de paz. No comunicado, o ministério disse que os comentários de Kerry "ameaçam levar ao fracasso a conferência de Genebra, são uma flagrante violação dos assuntos sírios e uma agressão contra o direito dos cidadãos do país de decidir seu próprio futuro".