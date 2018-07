Síria diz que resolução da ONU contra o país é injusta A Síria disse ser "injusta" a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) pedindo uma ação internacional mais dura contra o país, afirmando que as evidências de que forças de segurança locais mataram e torturaram dissidentes do governo foram baseadas em informações falsas vindas de opositores do atual regime.