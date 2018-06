'Síria e Iraque formam uma nova geração de jihadistas'

Quais são as origens da radicalização de alguns movimentos islâmicos na França?

Creio que o fenômeno de radicalização islâmica remonta ao início dos anos 1990, com a crise na Argélia e o início de um movimento, a Frente Islâmica de Salvação (FIS), que se projetou na França e fez proselitismo ao mesmo tempo religioso e político. Com a vitória eleitoral de dezembro de 1991 na Argélia e a anulação da eleição, houve uma guerra civil no país e boa parte de seus radicais se refugiaram na França e em vários países da Europa. Em 1993 houve um primeiro atentado. Deste então, o movimento foi se implantando. A partir de 1994, houve as primeiras descobertas de redes. Logo não é um fenômeno que emergiu nos últimos anos.

Hoje, o problema parece ser o treinamento de jihadistas na Síria, Iraque, Iêmen, Paquistão.

Sim. Na França prendemos a partir de 1997 pessoas que haviam passado por campos de treinamento no Oriente Médio e no Norte da África, como Djamel Beghal, mentor dos irmãos Kouachi e de Coulibaly. Com os atentados de 2001 nos EUA e o fechamento do Afeganistão, apareceram os campos de treinamento no Paquistão. A guerra do Iraque de 2003 abriu as portas para uma nova geração, com numerosas células terroristas.

A desestabilização do Oriente Médio e a questão Palestina são fatores de radicalização?

Creio que há dois fenômenos. Os ocidentais não viram a dimensão da Primavera Tunisiana, que colocou os ocidentais em posição desconfortável. A partir de então, o Ocidente demonstrou apoio à Primavera Árabe, a ponto de fazer um apoio direto na Líbia, onde houve a implosão do Estado. Ainda que Líbia e Mali tenham implicações para a Europa, no entanto, não é de lá que virão terroristas cometer atentados na Europa. É da Síria e do Iraque, que atraem europeus prontos a retornar no futuro. Síria e Iraque formam uma novíssima geração de jihadistas, formados a partir de 2012.

Como se dá o recrutamento?