Síria elogia Rússia e China após veto a sanção na ONU

DAMASCO - Os vetos de Rússia e China no Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas a uma resolução contra a Síria foi um "dia histórico", disse um assessor do presidente Bashar Assad, Bouthaina Shaaban, à France Presse nesta quarta-feira. Já Alemanha e França lamentaram a decisão tomada no CS no dia anterior..

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

"Este é um dia histórico em que Rússia e China, como nações, estão se posicionando com o povo e contra a injustiças", disse Shabaan. O documento pedia "medidas" contra a Síria, se o regime de Assad mantiver a violenta repressão aos manifestantes que pedem mais democracia.

Mais de 2.700 pessoas já morreram por causa da repressão síria. A Alemanha e a França lamentaram a votação de Rússia e China sobre o tema. As duas nações são membros permanentes do CS, com poder de veto. O Brasil, membro temporário do CS, se absteve, junto com África do Sul, Índia e Líbano.

O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta quarta-feira que manterá o anúncio em breve de um pacote de sanções contra a Síria, apesar do bloqueio às punições no Conselho de Segurança.

As informações são da Dow Jones.