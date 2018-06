Síria envia declaração à organização sobre armas

Luhan disse a The Associated Press que a declaração está sendo "analisada pela divisão de verificação". A organização não deve publicar detalhes sobre o conteúdo da declaração.

A OPCW, que supervisiona os tratados que controlam as armas químicas, está analisando maneiras de acelerar o processo para colocar o arsenal de armas químicas da Síria em segurança e destruir os armamentos assim como seus complexos de produção.

Contudo, os esforços diplomáticos para acelerar o processo estão caminhando lentamente. Um encontro inicialmente planejado para domingo em que o conselho executivo da organização de 41 nações deveria discutir um acordo entre Rússia e EUA foi adiado nesta sexta-feira. Uma nova data não foi imediatamente estabelecida e não foi dada uma razão para o adiamento.

Sob o acordo feito entre EUA e Rússia no último fim de semana, em Genebra, os inspetores devem ir ao território sírio em novembro. Durante esse mês, eles devem concluir a avaliação inicial. Todos os componentes do programa de armas químicas devem ser removidos do país ou destruídos até meados de 2014. Fonte: Associated Press.