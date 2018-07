Síria está 'pronta para usar armas químicas', diz embaixador desertor

BEIRUTE - Nawaf Fares, primeiro embaixador a abandonar o presidente sírio, Bashar Assad, disse que o governo está pronto para usar armas químicas. Segundo o ex-embaixador sírio para o Iraque, alguns relatos não confirmados inclusive sugerem que isso já ocorreu e a maioria dos bombardeios que ocorrem na Síria estaria sendo orquestrada pelo regime, mas com a colaboração do grupo terrorista Al-Qaeda.

Com o aumento da pressão internacional para que o conflito na Síria acabe, o enviado especial da ONU Kofi Annan conversa com o presidente russo Vladimir Putin, afinal a Rússia é considerada um aliado essencial do regime de Assad. Nesta sexta-feria, a missão de observadores da ONU chega ao fim.

Fares acredita que Assad deixará o poder, mas não de forma pacífica. Para o ex-embaixador, o presidente só será afastado com o uso de força 'mesmo que ele tenha que erradicar todo o povo sírio". "É absolutamente certo que seu (Assad) governo vai cair em pouco tempo. Nós desejamos que esse tempo seja o menor possível para evitar ainda mais mortes", afirmou.

