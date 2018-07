Síria: exército e rebeldes se enfrentam após cessar-fogo

"Lutas com metralhadoras pesadas ocorreram em Khirbet al-Joz, localizada na fronteira com a Turquia, entre soldados do regime e desertores (do exército)", afirmou Rami Abdel Rahman, do Observatório Sírio para os Direitos Humanos em Beirute.

A ONU admite que o regime de Bashar Assad não implementou por completo o frágil acordo de cessar-fogo como havia prometido. Mas, para evitar uma guerra, ainda aposta no acordo e deve aprovar hoje o envio de tropas internacionais de paz para monitorar os dois lados.