Síria: Exército está pronto para possível ataque O Exército da Síria está pronto para um potencial ataque contra o país e está "com o dedo no gatilho", segundo afirmou o primeiro-ministro sírio, Wael al-Halqi, em um pronunciamento divulgado na emissora estatal de televisão. "O Exército sírio está totalmente pronto, com o dedo no gatilho para enfrentar qualquer desafio ou cenário que eles queriam promover".