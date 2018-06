Síria: fechamento de embaixada nos EUA é ilegal

O ministro descreveu a decisão como "uma medida arbitrária", classificando como "uma clara violação à Convenção de Viena" que baliza as relações diplomáticas entre as nações.

Ontem, além de suspender as operações dos consulados e da embaixada, os Estados Unidos pediram que diplomatas sírios deixem o país.

A decisão reflete a indignação dos EUA com "as atrocidades que o regime de Assad cometeu contra o povo sírio", assim como a recusa do presidente sírio, Bashar Assad, de renunciar, segundo comunicado do enviado especial dos EUA para a Síria, Daniel Rubinstein. Esta semana marca o aniversário de três anos do levante contra o regime de Assad. Fonte: Dow Jones Newswires.