Síria fere 11 em ataque a base rebelde na fronteira com a Turquia

BEIRUTE - O regime sírio bombardeou uma base de segurança controlada por rebeldes na fronteira com a Turquia nesta segunda-feira, 3, ferindo pelo menos 11 pessoas e levando dezenas a fugirem para o lado turco da divisa, de acordo com um oficial turco.

Ontem, soldados libaneses trocaram tiros com os rebeldes sírios no limite dos países, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Notícias do Líbano, aumentando as preocupações com a repercussão da revolta mais longa da Primavera Árabe nos Estados vizinhos.

A onda de violência acontece em meio à visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Turquia para reuniões que devem ser ofuscadas pela diferença dos dois países em relação à Síria.

Desde o começo do levante contra o regime do presidente sírio, Bashar Assad, em março de 2011, o conflito entre rebeldes e tropas do governo atravessou, em diversas ocasiões, as fronteiras com outros países, incluindo Turquia, Israel e Líbano.

Com AP