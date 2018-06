Síria: Forças do regime matam 23, dizem observadores As forças do regime da Síria enfrentaram rebeldes e realizaram incursões pelo país neste domingo em novos episódios de violência que deixaram 23 mortos, sendo 16 civis, disseram observadores e ativistas, enquanto o acordo de cessar-fogo apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) entra em seu segundo mês.