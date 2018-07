Síria impede novo protesto na fronteira com Israel

Soldados israelenses patrulham região onde ocorreram os conflitos

MAJDAL SHAMS - A polícia da Síria impediu que dezenas de manifestantes pró-Palestina se aproximassem da fronteira do país com Israel nesta segunda-feira, 6, evitando a repetição dos confrontos fatais com as forças israelenses que deixaram 23 mortos no final de semana.

Autoridades israelenses disseram que a instabilidade na Síria excluía qualquer perspectiva de paz e acusaram o governo de orquestrar a agitação para tirar atenção dos protestos dentro do próprio país. Israel também questionou o número de mortos divulgado pela Síria.

A polícia síria montou alguns pontos de inspeção nesta segunda, inclusive um deles a apenas um quilômetro das Colinas de Golan, controladas por Israel. Cerca de vinte manifestantes, alguns levando bandeiras sírias, iniciaram uma caminhada em direção à fronteira quando dois policiais os pararam estendendo os braços.

No domingo, os manifestantes passaram pelos postos avançados sírios e da Organização das Nações Unidas (ONU) sem impedimento e durante uma tentativa de invasão da fronteira israelense há três semanas. Não ficou claro por que as forças de segurança sírias intervieram nesta segunda. As informações são da Associated Press.