Síria inicia ano sob ataques aéreos em Damasco Os sírios amanheceram sob ataques aéreos próximos à capital Damasco e com o aeroporto de Aleppo fechado por rebeldes no primeiro dia de 2013, horas após centenas de manifestantes terem pedirem pelas ruas a destituição do regime. O novo dia de conflitos seguiu-se à descoberta por ativistas de dezenas de corpos mutilados, mais um sinal da crueldade desses 21 meses de conflito.