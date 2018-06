Síria: Inspetores da ONU precisarão de tréguas pontuais Os inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) enviados à Síria com a missão de destruir os arsenais químicos do país precisarão negociar tréguas pontuais entre as forças do governo e os rebeldes para obter acesso a algumas instalações, disseram hoje em Haia fontes ligadas às inspeções.