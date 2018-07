Síria: insurgentes anunciam nova frente e fim da trégua Ativistas sírios anunciaram nesta segunda-feira a criação de uma nova coalizão de grupos opositores para superar as profundas diferenças internas na luta contra as tropas do presidente Bashar Assad. O grupo foi chamado de Frente dos Rebeldes da Síria. Khaled al-Okla, um dos organizadores, disse que a frente irá coordenar suas ações com o Exército Livre da Síria, uma coalizão de forças cujos líderes nominais estão estabelecidos do lado turco da fronteira. Insurgentes sírios também disseram que não estão mais comprometidos com o cessar-fogo negociado pelo ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, que deveria estar em vigor desde 12 de abril.