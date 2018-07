Síria já tem 2,9 mil mortos em sete meses de protesto, diz ONU

Os quase sete meses de protestos antigoverno na Síria já deixaram mais de 2,9 mil mortos, informou nesta quinta-feira o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos.

A cifra apresentada anteriormente pela ONU era de 2,7 mil, e a tendência é que o número siga crescendo, segundo as Nações Unidas, já que segue em curso a repressão estatal às manifestações que pedem a queda do regime de Bashar al-Assad.

Além disso, há diversas pessoas desaparecidas ou que foram presas pelas forças de segurança.

Nesta quinta-feira, um grupo de direitos humanos sírio disse à agência France Presse que 12 pessoas - entre soldados e civis - foram mortas durante confrontos em protestos na Província de Idlib, no noroeste da Síria.

Os números de mortos em geral são contestados pelo governo sírio, que atribui as manifestações a grupos extremistas financiados pelo exterior.

Em contrapartida, relatos de civis dão conta de ofensivas das forças de segurança, com tanques e armas de fogo, para conter os manifestantes.

Douma

A repórter da BBC Lyse Doucet visitou Douma, primeiro subúrbio de Damasco a registrar levantes antirregime após o início da onda de protestos, em março, no sul do país.

Desde então, Douma tem vivido manifestações quase diárias.

Uma delas foi observada pela BBC, e rapidamente contida por dezenas de soldados. O desfecho do protesto não pôde ser observado pela reportagem, que foi forçada a deixar o local.

Antes disso, porém, um morador local disse diante das câmeras que seu filho havia sido preso pelas forças de segurança do regime, ao sair de uma mesquita durante um protesto recente em Douma.

Ele também disse que civis são constantemente alvejados por militares durante essas aglomerações.

A atual onda de levantes no país é a mais grave já enfrentada pelo regime de Assad, que prometeu reformas e a realização de eleições locais em dezembro, mas não conseguiu acalmar os manifestantes.

Muitos já dizem não se satisfazer com reformas pontuais e exigem a derrubada do regime.

O país é alvo de sanções da União Europeia e dos Estados Unidos, por conta da repressão estatal às manifestações populares. A Turquia prometeu também impor resoluções contra o regime de Assad, sem especificá-las.

Mas, ainda no front diplomático, as potências ocidentais não conseguiram obter a aprovação de uma resolução condenando a Síria no Conselho de Segurança da ONU, na última terça-feira.

A resolução foi vetada pela Rússia e pela China. O Brasil (ao lado de outros membros não permanentes do Conselho de Segurança, como África do Sul, Índia e Líbano) se absteve na votação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.