Síria liberta dois jornalistas da Turquia

O cinegrafista Hamit Coskun e o jornalista Adem Ozkose, do jornal de islêmico Milat, entraram na Síria para realizar um documentário sobre a crise política no país. Foram vistos pela última vez no dia 9 de março perto do reduto rebelde de Idleb, próximo à fronteira turca.

Ancara acusou Damasco de mantê-los prisioneiros. A esperança de vê-los livres aumentou na quinta-feira, quando o governo turco confirmou a mediação iraniana. O sucesso da ação mostra a influência de Teerã sobre a Síria, que perdeu a Turquia como aliada desde que começou a reprimir os protestos pró-democracia, no ano passado. / AP