Síria: Mais de 2 mil famílias fogem para o Líbano A agência das Nações Unidas para refugiados (UNHCR) informou que 2,2 mil famílias sírias fugiram dos últimos confrontos em seu país e rumaram para o Líbano nos últimos cinco dias. De acordo com a oficial do órgão da ONU, Lisa Abou Khaled, as famílias chegaram à cidade libanesa de Arsal, próxima da fronteira com a Síria.