Síria mata 26 em Homs, enquanto observadores iniciam missão no país Os relatos de massacres de opositores na Síria continuaram ontem, enquanto o primeiro time de observadores da Liga Árabe iniciou sua missão no país. Grupos que se opõe ao regime de Bashar Assad afirmaram que forças do ditador mataram ontem 33 civis - 26 deles na cidade de Homs, um dos redutos da oposição, no centro da Síria.