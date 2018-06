Síria: mortes em brigas entre rebeldes sobem a 68

O grupo de oposição Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, disse que os confrontos entraram no segundo dia na província de Deir el-Zour, rica em petróleo, perto da fronteira com o Iraque. Segundo o grupo, os embates se concentraram na aldeia de Haseen, depois que membros de um grupo dissidente da Al-Qaeda conhecido como Estado Islâmico do Iraque e do Levante foi forçado a sair da cidade vizinha de Bukamal.

Rebeldes do Estado Islâmico e militantes do Fronte Nusra e outros grupos islâmicos têm se enfrentado na província há semanas por território que havia sido capturado em conjunto das forças do presidente Bashar Assad, inclusive campos de petróleo. Fonte: Associated Press.