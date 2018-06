Síria não foi responsável pelo ataque, diz Assad

As declarações foram feitas em entrevista ao deputado democrata, Dennis Kucinich, que colabora para a Fox News, e para Greg Palkot, correspondente da Fox News Channel em Damasco.

Segundo Assad, o seu governo cumpriria o acordo firmado com os Estados Unidos e as autoridades da Rússia para destruir as armas químicas sírias. De acordo com o presidente sírio, a destruição dos arsenais custaria US$ 1 bilhão e pode levar um ano para ser concluída. Fonte: Associated Press.