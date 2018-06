Lakhdar Brahimi, enviado especial da ONU e da Liga Árabe à Síria, acusa os Estados Unidos de tentarem barrar a participação do Irã na conferência.

Ban Ki-moon disse hoje que pretende enviar antes do fim do ano os convites para a conferência e manifestou expectativa em que "a questão sobre a participação do Irã seja resolvida logo". Fonte: Associated Press.