Síria: ONU ordena saída de funcionários não essenciais

A decisão foi tomada com base em preocupações com a segurança dos funcionários em um momento de acirramento da guerra civil na Síria.

O coordenador regional de ajuda humanitária das Nações Unidas, Radhouane Nouicer, observou que até 25 dos cem funcionários estrangeiros a serviço de diferentes agências da ONU devem deixar a Síria até o fim desta semana.

"A situação de segurança tornou-se extremamente difícil, inclusive em Damasco", a capital síria, declarou Radhouane Nouicer.

Ainda de acordo com ele, a ONU suspendeu viagens de seus funcionários para fora de Damasco, com exceções apenas para casos de extrema urgência. As informações são da Associated Press.