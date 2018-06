Síria: oposição se divide sobre negociação em Moscou O grupo de oposição sírio Frente Popular de Mudança e Libertação anunciou neste sábado que irá participar de uma conferência de paz em Moscou, na Rússia, no final deste mês, ressaltando as divisões entre os que se opõem ao governo do presidente da Síria, Bashar Assad, em meio à guerra civil do país.