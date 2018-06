Síria: Otan enviará mísseis Patriot à fronteira turca A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta terça-feira que enviará sistemas antimísseis Patriot à fronteira sul da Turquia, aumentando as defesas locais do governo turco contra possíveis ataques vindos da Síria. O envio dos mísseis Patriot deixa os Estados Unidos e seus aliados europeus mais próximos à guerra civil da Síria, onde insurgentes tentam derrubar o governo de Bashar Assad desde março de 2011.