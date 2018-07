Síria pede à ONU que investigue uso de armas químicas

Os rebeldes sírios negam que tenham feito uso de armas químicas e alegam que o ataque contra a aldeia de Khan al-Assad, na província de Alepo, foi perpetrado por forças do governo. O episódio ocorreu ontem.

O embaixador sírio na ONU, Bashar Jaafari, disse a jornalistas na manhã de hoje que havia pedido a Ban "a formação de uma missão técnica especializada, independente e neutra para investigar o uso de armas químicas contra civis pelos grupos terroristas que operam na Síria".

Enquanto isso, o embaixador norte-americano na Síria, Robert Ford, disse hoje à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos EUA que "não há evidências" do uso de armas químicas pelos rebeldes. As informações são da Associated Press.