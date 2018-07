Síria proíbe primo do presidente de viajar ao exterior As autoridades da Síria proibiram hoje um primo do presidente Bashar Assad de viajar ao exterior, enquanto o governo investiga a violência que assola o país, informou a agência de notícias estatal Sana. A ordem parece uma tentativa de Assad de mostrar que realmente pretende apurar o derramamento de sangue na Síria.