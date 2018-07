Síria promete que trégua será cumprida até dia 10, diz Annan

Em depoimento ao Conselho de Segurança da ONU, Kofi Annan, ex-secretário-geral da entidade e mediador do conflito na Síria, afirmou ontem que o líder sírio, Bashar Assad, concordou com a conclusão de um cessar-fogo até o dia 10.

"Annan disse ter recebido uma carta do chanceler da Síria afirmando que as Forças Armadas do país começarão a retirada das tropas e a suspensão do uso de armas pesadas em áreas populosas imediatamente, com conclusão prevista para o dia 10", declarou a embaixadora dos EUA na ONU, Susan Rice.

Em seguida, ela disse que estava cética quanto à possibilidade de Assad realmente adotar o plano de Annan. A proposta prevê o cessar-fogo, a libertação de presos, uma trégua diária de duas horas para ajuda humanitária e respeito à liberdade de manifestações.

Uma missão de 250 pessoas seria enviada ao país para monitorar o acordo. Há duas semanas, o Conselho de Segurança aprovou uma declaração presidencial apoiando o plano de Annan, que foi negociado diretamente com Assad em Damasco.

Intervenção. Apesar disso, segundo o próprio mediador, não ocorreram avanços na adoção do plano. A violência prosseguiu. No fim de semana, cerca de 70 pessoas morreram.

Assad terá agora 48 horas - a partir do dia 10 - para provar que está cumprindo o acordado com Annan. Não ficou claro qual seria a punição para o regime sírio caso o ditador não adote o cessar-fogo, que também deverá ser cumprido pela oposição.