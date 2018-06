Síria promove ataques aéreos contra militantes

Militantes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante tomaram Muhassan na sexta-feira, erguendo suas bandeiras negras pela cidade, que fica na província leste de Deir el-Zour, a qual faz fronteira com o Iraque.

O exército sírio tem aumentado ataques aéreos contra supostos pontos do Estado Islâmico na Síria nos últimos dias em uma tentativa aparente de aliviar a pressão no exército iraquiano que luta contra o grupo na fronteira. Fonte: Associated Press.