Síria publica projeto de lei para realizar eleições

DAMASCO - As autoridades da Síria publicaram nesta segunda-feira, 30, um novo rascunho de uma lei que convoca eleições no país, uma manobra aparentemente executada para atenuar as tensões políticas vividas há semanas, informa a agência russa RIA Novosti.

O vice-ministro da Justiça, Najm al-Ahmad, que chefiou a comissão que elaborou o rascunho, disse mais cedo que a lei seria "similar às melhores leis eleitorais do mundo". O documento foi publicado em vários sites oficiais e será discutido e emendado à Constituição devidamente, afirmam tais páginas.

Os protestos contra o governo do presidente Bashar al-Assad começaram em março e continuam a ocorrer até agora, apesar da dura repressão ordenada pelas autoridades. Os manifestantes demandam maiores liberdades políticas e reformar na gestão do presidente sírio, que está no poder há mais de uma década.

De acordo com números passados pelo governo, mais de 120 policiais e soldados foram mortos durante a revolta. Ativistas e organizações e direitos humanos, por sua vez, dizem que o número de mortos, incluindo civis, já passa de mil. Não é possível verificar o total dos óbitos devido ao rígido controle exercido pelo governo sobre as atividades da imprensa no país.

O governo culpa grupos armados extremistas que tentam tomar o poder no país pelas revoltas. Os manifestantes dizem que não vão interromper as marchas enquanto não houver mudanças no regime, considerado um dos mais autoritários do Oriente Médio.