Síria: rebeldes executam líder da guerrilha curda Insurgentes sírios mataram a líder do Partido da União Democrática (PYD, na sigla em curdo), Shaha Ali Abdu, na cidade de Alepo, em mais um episódio de tensão entre os insurgentes sírios e os sírios da etnia curda, que é majoritária em algumas regiões do norte do país, informou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo opositor sediado em Londres. O PYD é considerado um braço sírio do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, pela sigla em curdo) da Turquia.