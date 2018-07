Síria recua e aceita receber observadores Sob forte pressão internacional, o regime do presidente sírio, Bashar Assad, aceitou formalmente ontem receber observadores árabes no país, cumprindo um acordo firmado em novembro com a Liga Árabe. Membros da oposição, no entanto, imediatamente consideraram a medida como uma manobra do ditador sírio para ganhar tempo.