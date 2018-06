Síria rejeita declarar cessar-fogo unilateral O governo da Síria rejeitou nesta quarta-feira um pedido do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, para que o país declare um cessar-fogo unilateral. Damasco insiste que os grupos armados que combatem as forças governamentais cessem as hostilidades primeiros.