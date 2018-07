Síria retirou tanques, mas atiradores ainda atuam

CAIRO - O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby, disse que o governo sírio retirou suas armas pesadas e tanques que estavam no interior de várias cidades e que libertou 3.500 prisioneiros. Mas Elaraby declarou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 2, que as forças de segurança sírias não pararam de atirar contra manifestantes e que francoatiradores do regime continuam a operar, mesmo com o trabalho dos monitores da Liga Árabe no país.

Elaraby também pediu que a oposição e que os cidadãos sírios ajudem os observadores, enviando a eles nomes de parentes e amigos que possam estar presos.

Pelo menos 150 pessoas foram mortas desde que os observadores iniciaram sua missão na terça-feira para verificar o cumprimento, pelo governo de Bashar Assad, do plano de paz da Liga Árabe, que tem como objetivo encerrar os 9 meses de repressão contra os manifestantes contrários ao governo.

As informações são da Associated Press.