Síria tem mais um dia de violência As tropas do governo sírio atiraram neste domingo na direção de um mercado na cidade de Ariha, no norte da Síria, matando pelo menos 20 civis, segundo grupos de ativistas. A cidade é dominada pelos rebeldes. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos e os Comitês de Coordenação Local - dois grupos de oposição que acompanham a violência na Síria - disseram que pelos menos 20 pessoas morreram, incluindo duas crianças e duas mulheres. Ainda não está claro o que provocou os ataques.