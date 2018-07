Síria tem rede de centros de tortura, afirma HRW As forças de segurança da Síria mantêm 27 de centros de tortura pelo país, disse nesta terça-feira o Human Rights Watch (HRW), grupo internacional de defesa de direitos humanos. Nesses locais carcereiros grampeiam a pele dos detidos, arrancam as unhas, os espancam com pedaços de madeira e administram choques elétricos no genitais e em outras partes do corpo. "O padrão sistemático de tratamento desumano e tortura que o Human Rights Watch documentou claramente aponta para um estado policial de tortura que constitui um crime contra a humanidade", afirma a ONG com sede em Nova Iorque.