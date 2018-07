Síria: trégua tem 3% de chances de dar certo, diz Catar O emir do Catar, o xeque Hamad bin Khalifa al-Thani, disse nesta segunda-feira em visita a Roma que o plano de paz da Liga Árabe e da Organização das Nações Unidas (ONU), negociado por Kofi Annan para pacificar a Síria, tem apenas "3% de chances" de dar certo. Segundo ele, a violência impede que o plano de pacificação funcione. Ele afirmou que o povo sírio precisa ser apoiado não apenas com meios pacíficos, mas também "com armas".