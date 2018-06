Síria usa armas químicas em ataques e deixa 40 feridos, segundo ativistas Helicópteros do governo sírio atacaram duas cidades no noroeste do país na noite da sexta-feira. Suspeita-se que as aeronaves tenham lançado gás clorino, um tipo de arma química, contra os alvos. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, rede de ativistas baseada em Londres, ao menos 40 pessoas ficaram feridas e uma criança morreu durante os ataques.