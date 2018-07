Síria: violência deixa 143 mortos em dia de protestos Combates entre insurgentes e soldados, bombardeios da Força Aérea da Síria e a repressão a dezenas de milhares de manifestantes deixaram 143 mortos ao redor da Síria nesta sexta-feira, informou o grupo Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, sediado em Londres. Já o grupo opositor Comitês de Coordenação Local, uma rede de ativistas sírios, informou que a Força Aérea bombardeou fiéis que deixavam mesquitas após as orações de sexta-feira na cidade de Zamalka, perto de Damasco. Na capital, aconteceram manifestações nos bairros de Rokn Eddin, Assali, Qabun e no subúrbio de Babila. Os manifestantes contrastaram o número de mortos pela supertempestade Sandy nos Estados Unidos com as dezenas de milhares de mortes na guerra civil síria: "Sandy: 90 vítimas - Anissa: 40 mil vítimas", dizia um cartaz, com o nome de Anissa, mãe do presidente Bashar Assad.