Síria vive novo dia de repressão e manifestações pró-Assad

BEIRUTE - Dezenas de milhares de sírios fizeram uma grande passeata nesta quinta-feira, 27, para demonstrar apoio ao presidente Bashar Assad, enquanto a repressão às manifestações pró-democracia continua deixando mortos em várias regiões do país. Ao menos nove pessoas morreram, afirmara ativistas.

Veja também:

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

A marcha dos partidários de Assad ocorreu em Latakia, um dia depois de uma manifestação semelhante ocorrer na capital do país, Damasco. Os sírios que tomaram parte na passeata levavam cartazes do presidente, que enfrenta há meses uma revolta contra seu regime autoritário de mais de uma década. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 3 mil pessoas já morreram nos confrontos.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, quatro pessoas - entre elas um adolescente - morreram em Dael, no sul do país. Já em Karnaz, outras cinco pessoas foram mortas pelas forças de segurança, dentre as quais outro menor. Os dados não podem ser verificados dada a proibição do governo sírio para que jornalistas estrangeiros entrem no território.

As principais bases de apoio de Assad incluem sírios que se beneficiaram financeiramente do regime, grupos minoritários que sentem que serão atacados caso a maioria sunita tome o poder e outros que não veem outra alternativa segura a Assad. As informações são da Associated Press.