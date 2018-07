Sírios divergem sobre formação de governo rebelde

A possibilidade de formação de um governo provisório em Damasco, com opositores do regime de Bashar Assad, é discutida por sírios e analistas políticos. A opção recebeu apoio do presidente da França, François Hollande, que declarou recentemente que reconheceria um novo governo.

"Essa declaração é uma forma de pressionar os opositores a se unirem. A oposição é fragmentada, formada por vários grupos", explica Massoud Akko, analista sírio que fugiu do país. Para ele, a falta de unidade política inviabiliza a formação de um governo opositor. "Eles (opositores) devem negociar entre si para depois planejarem uma transição com apoio da internacional."

O sírio Ausama Monajed, diretor do Centro de Comunicação e Pesquisas Estratégicas, de Londres, vê a questão de forma diferente. Segundo ele, a oposição já trabalha para formar um governo provisório simplesmente porque Assad não aceitará a transição. "Nenhum ditador deixa o poder voluntariamente", disse.

Para o analista turco Yavuz Baydar, um governo formado pelos rebeldes sírios não receberia de imediato o apoio internacional. "Poucos países, talvez apenas a França, neste momento, apoiaria." Questionado sobre a posição da Turquia, ele foi enfático em dizer que o país "estaria no grupo dos primeiros a apoiarem", mas fez uma ressalva. "A Turquia faz parte da Otan e é muito perigoso assumir uma posição dessa sozinho."

No entanto, ele acredita que nada deve mudar até novembro. "A preocupação hoje é com as eleições americanas. Então, até novembro é provável que nada mude. Obama tem agido com precaução. Após as eleições, as coisas mudarão bastante. Se ele vencer, pode haver intervenção de diferentes formas. Mas se Romney ganhar, não tenho certeza do que pode acontecer."