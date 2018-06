Sírios já são 3º maior grupo a procurar Brasil Desde o ano passado, 138 sírios pediram e conseguiram o status de refugiado no Brasil. Outros 80 esperam a concessão do documento, o que deve ocorrer em breve. Desde que começou o conflito na Síria, 100% dos pedidos feitos por cidadãos do país são atendidos pelo Conselho Nacional de Refugiados (Conare). O aumento da violência no conflito entre o regime de Bashar Assad e rebeldes fez com que os sírios fossem, já no ano passado, o terceiro maior grupo de refugiados reconhecidos no Brasil. Com 218 pedidos entre 2012 e 2013, também já estão entre os maiores grupos que procuram o País. / LISANDRA PARAGUASSU