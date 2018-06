Sírios presos em Genebra são suspeitos de transportar explosivos

GENEBRA – Os dois indivíduos presos na sexta-feira em Genebra, suspeitos de manter relações com grupos terroristas, estariam transportando explosivos. A informação foi divulgada neste sábado, 12, pelo Ministério Público da Suíça.

Os dois sírios foram detidos perto da fronteira entre a Suíça e a França, em uma estrada que liga Genebra à Evian. Eles estão sendo investigados por suspeitas de fabricação e transporte de explosivos, além de envolvimento com grupos terroristas.

Os traços de explosivos foram encontrado no carro, depois que as autoridades passaram os últimos três dias na caça aos suspeitos.

Segundo a presidente do país, Simonetta Sommaruga, a Suíça foi informada por um "país estrangeiro" sobre a "potencial presença na região de Genebra de um célula do Estado Islâmico". Mas insistiu que não teriam como dizer se existia um ataque iminente sendo planejado. Um veículo com placa belga teria entrado por uma das fronteiras entre a França e Genebra na noite de terça-feira e, desde então, a cidade elevou seu alerta de segurança.

Em uma coletiva de imprensa realizada neste sábado, o procurador de Genebra, Olivier Jornot, explicou que os dois sírios teriam "acabado de chegar à cidade" e "não falavam francês".

Quatro jihadistas, porém, continuam soltos e existe uma operação para tentar capturá-los. Mas Jornot admite que não pode nem mesmo ter mais garantias de que eles continuem em território suíço.

A presença do grupo foi alertada na noite de terça-feira e, desde então, o prédio da ONU em Genebra passou a ficar em um estado de alerta máximo. Outros prédios da cidade também tiveram um reforço na segurança, além de sinagogas e embaixadas, aeroporto e estações de trem.

230 soldados foram enviados para a fronteira entre a França e a Suíça, enquanto as primeiras informações apontavam que um dos homens que poderia estar em Genebra seria um aliado de Salah Abdeslam, um dos autores dos atentados de Paris de 13 de novembro.

Arsenal. Nas buscas por suspostos terroristas em Genebra, porém, a polícia se deparou com um "arsenal impressionante", guardado por um cidadão suíço e que estaria se armando para aguardar pelo "fim do mundo". Foram encontrados AK47, M16, pistolas Glock, metralhadoras MG42 e uma bandeira nazista.