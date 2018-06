Sírios vãos às urnas em eleição parlamentar

Analistas e autoridades disseram que a escolha dos 250 membros da Assembleia do Povo, descrita pelos sírios como uma casa que aprova todos os projetos do presidente se resistência, não deve mudar a trajetória do impasse entre governo e oposição, que levou o país a uma quase guerra civil.

A votação desta segunda-feira ocorre um dia antes de uma declaração do enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe, Kofi Annan, sobre a Missão de Supervisão na Síria, um grupo de observadores desarmados da organização que monitora um cessar-fogo há três semanas, embora a interrupção da violência venha sendo violada quase diariamente por ambos os lados do conflito.

Autoridades do governo sírio disseram que a eleição, a primeira sob a nova constituição colocada em vigor dois meses atrás pelo presidente Bashar Assad e considerada por ele sua maior concessão política, marca o início da política multipartidária na Síria, um país governado pela família Assad desde 1970 e pelo secular e árabe nacionalista partido Baath desde 1963.

"Os sírios esperam que as eleições tracem o futuro da Síria", disse a agência de notícias estatal. "As ruas, imprensa, sites e mídias sociais sírias refletem a agitação da propaganda eleitoral", disse a emissora estatal ao mostrar imagens de pessoas nas sessões eleitorais.

Seis novos partidos políticos e mais de 7 mil candidatos participam do pleito, mas críticos dizem que a maioria dos candidatos fora do partido Baath - durante décadas o único que tinha permissão para participar da vida política - são leais ao regime ou desconhecidos ou não qualificados, o que abre o caminho para uma vitória fácil do Baath. A oposição convocou uma greve geral nesta segunda-feira em repúdio às eleições, descritas por muitos ativistas como absurda, já que vários assassinatos continuam a ocorrer em todo o país. As informações são da Dow Jones.