Sismo deixou 11 feridos e 300 mil sem água O terremoto de 7,8 graus na escala Richter que atingiu 13 Estados da região centro-sul do México, na terça-feira, deixou 11 feridos, atingiu 2.800 casas e interrompeu o abastecimento de água para pelo menos 300 mil pessoas na capital. A relação foi apresentada ontem por autoridades da Cidade do México. Os maiores prejuízos foram registrados no Estado de Oaxaca, no sul, que é vizinho de Guerrero, onde foi registrado o epicentro do tremor. Cerca de 2 mil imóveis sofreram rachaduras.