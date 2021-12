Sistema bancário capitalista pode ser o futuro para a economia socialista da Coreia do Norte

TÓQUIO - Na Coreia do Norte, o banco comercial já foi visto como a instituição capitalista definitiva. Mas sob o líder Kim Jong-un, isso evoluiu para um tópico de fascínio e debate enquanto os principais pensadores do regime ponderavam como adotar um sistema bancário comercial robusto próprio, mostra uma nova pesquisa.

Kim, que comemora 10 anos no poder este mês, permitiu o desenvolvimento de algumas empresas de livre mercado na Coreia do Norte - um esforço para tirar seu país do profundo isolamento e modernizar a economia de um dos países mais pobres do mundo.

Em 2015, Kim sinalizou que aceleraria uma reforma do sistema bancário estatal, um esforço que começou com seu pai, mas que ele duplicou enquanto trabalhava para se destacar e mostrar que levava a sério a melhoria da economia do país.

Nos anos que se seguiram, os principais pensadores lutaram com as complexidades dos sistemas bancários comerciais, às vezes lutando para entender como a Coreia do Norte, um país socialista, poderia adaptar conceitos decididamente capitalistas, como contas bancárias privadas de residentes acumulando juros, de acordo com um novo relatório divulgado no dia 22 pelo 38 North, um programa de pesquisa do centro de estudos Stimson Center, com sede em Washington.

Para o relatório, os pesquisadores estudaram mais de duas décadas dos principais jornais econômicos da Coreia do Norte, cujos artigos estão entre as poucas fontes que refletem as políticas e orientações atuais, e cuja publicação foi descontinuada desde janeiro de 2021. Embora o setor bancário raramente seja mencionado em declarações emitidas pela mídia estatal, era um tema quente nos bastidores, descobriram os pesquisadores.

Como os bancos comerciais estão intimamente associados ao capitalismo, muitos dos artigos abordaram o assunto com cautela, descobriram os pesquisadores. Ainda assim, com o tempo, os principais estudiosos do regime começaram a justificar a adoção de novas medidas, engajando-se em uma discussão acadêmica vibrante sobre ideias que antes eram condenadas com força, eles descobriram.

“Fiquei surpreso com o nível de discussão que estava ocorrendo nas revistas acadêmicas, até que ponto conceitos que antes eram considerados muito capitalistas estavam sendo oferecidos como opções viáveis ​​para a Coreia do Norte”, disse Rachel Minyoung Lee, uma ex-analista de inteligência baseada na Coreia do Sul e co-autora do relatório.

“Os bancos comerciais são um exemplo importante”, disse Lee. “Eles já foram definidos pela enciclopédia norte-coreana como parasitas e predadores. Agora, as revistas acadêmicas estão tentando persuadir os leitores por que esses bancos outrora demonizados são necessários para melhorar a economia do país.”

Negociações

Um dos momentos mais intensos de debate ocorreu em 2018, ano em que Kim mudou para a diplomacia direta com os Estados Unidos e a Coreia do Sul para negociações sobre desnuclearização e alívio de sanções.

Enquanto Kim fazia sua incursão no cenário mundial para uma cúpula de alto nível com o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o presidente Donald Trump, os artigos econômicos focavam em como seria ampliar o papel dos bancos no país - um debate oportuno quando o envolvimento diplomático pode abrir portas para novos investimentos estrangeiros na Coreia do Norte.

Esses artigos ajudam a informar os formuladores de políticas sobre os cálculos econômicos internos e as oportunidades que Kim pode ter em mente ao aumentar as tensões em 2016 e 2017 com os testes nucleares e, em seguida, passar para um período de reaproximação para negociar uma flexibilização das sanções, disseram os pesquisadores.

“Esse é um ponto crítico que chega a ser uma fraqueza, certamente, da inteligência dos EUA e da formação da política dos EUA”, disse Robert Carlin, co-autor do relatório, que é um ex-analista de inteligência e um dos principais pesquisadores norte-coreanos nos Estados Unidos. “Não acompanhamos de perto o suficiente em tempo real a profundidade desses desenvolvimentos econômicos e, portanto, não podemos ver, ou nos recusamos a ver, as ligações entre a política externa e a política econômica interna.”

“Se não conseguirmos entender como essas coisas estão interligadas, nunca seremos capazes de sondar e aproveitar a janela de oportunidade” para a diplomacia, disse Carlin.

A Coreia do Norte tinha um banco central até os anos 70. Naquela época, o dinheiro era quase irrelevante porque o estado fornecia o que seus cidadãos precisavam - por exemplo, fornecendo cartões de racionamento.

Mas, no início dos anos 2000, mais bancos estatais e investidores estrangeiros começaram a surgir como um setor privado e os mercados foram estabelecidos na esteira de uma crise econômica após a fome mortal na década de 90. Após a fome, o povo norte-coreano começou a negociar para sobreviver, e esses mercados privados se tornaram a chave para a recuperação econômica do país.

Sob o então líder Kim Jong-il, a Coreia do Norte permitiu oficialmente os mercados sancionados pelo Estado. Jornais acadêmicos começaram a estudar sistemas bancários estrangeiros, escrevendo pesquisas neutras e explicativas que se leem como “Banking for Dummies”, diz o relatório. Houve um esforço para iniciar um banco comercial na época, mas um sistema em grande escala nunca decolou. Os bancos comerciais que existem hoje são tecnicamente estatais e em grande parte voltados para as elites ricas e os interesses do partido e do Estado.

Sobrevivência

Com o reconhecimento de que a reforma econômica é a chave para a estabilidade de longo prazo de seu país e sua permanência no poder, Kim Jong-un enfatizou o crescimento econômico e promulgou um novo sistema de gestão para permitir o crescimento dos mercados e negócios privados.

Em 2015, Kim identificou o banco comercial como uma área potencial de crescimento, o que gerou pesquisas e debates no regime sobre se e como transformar a ideia em realidade descentralizando o controle estatal dos bancos e aumentando a “criatividade” no sistema bancário, como mostrou a pesquisa.

Com certeza, há um longo caminho a percorrer antes que a Coreia do Norte possa fazer uma revisão do sistema bancário. Desde que as negociações nucleares fracassaram em 2019, Pyongyang recuou para o isolamento. Durante a pandemia de coronavírus, a Coreia do Norte decretou um fechamento estrito de sua fronteira, reduzindo dramaticamente o comércio por medo da propagação do vírus e enfatizando a autossuficiência.

O sistema bancário norte-coreano também tem lutado com problemas técnicos, incluindo às vezes falta de eletricidade e, no passado, os bancos não eram capazes de transferir dinheiro entre si ou para quaisquer instituições financeiras internacionais, disse Peter Ward, especialista em economia norte-coreano que não está envolvido nesse projeto de pesquisa. Há desconfiança em relação aos bancos comerciais existentes, e as elites ricas que economizam dinheiro por meio deles nem sempre têm a garantia de que poderão sacar dinheiro no futuro, disse Ward.

Uma das razões pelas quais Kim pode estar interessado em expandir o uso de bancos comerciais é que o estado poderia acompanhar de perto o fluxo de caixa em todo o país e fazer com que mais pessoas economizassem dinheiro nos bancos em vez de estocá-lo em casa, disse Ward . Além disso, um sistema bancário mais robusto permitiria ao estado redistribuir esse dinheiro e usá-lo para projetos de desenvolvimento, disse Ward.