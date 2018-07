Sistema de resfriamento de Fukushima é religado após queda de energia, diz AIEA Autoridades japonesas informaram que os sistemas de resfriamento em todas as piscinas de combustível usado da usina nuclear de Fukushima retomaram as operações, depois de uma queda de energia no início da semana, informou a agência de energia atômica da ONU, nesta quarta-feira.