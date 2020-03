Sistema de saúde da Venezuela, prejudicado por crise, pode colapsar com coronavírus

“Já está comprovado que a medida mais efetiva e simples para deter o coronavírus é lavar as mãos e 58% de nossos hospitais não têm água, ou seja, pode ser um desastre a propagação do vírus dentro dos nossos hospitais”. A frase do médico venezuelano José Manuel Olivares Marquina traduz a preocupação do setor com a disseminação da doença e o possível colapso do sistema de saúde, já debilitado em razão da crise vivida na Venezuela.

Segundo pesquisa feita entre novembro de 2018 e setembro de 2019 pela “Encuesta Nacional de Hospitales”, que monitorou 104 hospitais em 22 Estados do país, existem dois fatores muito preocupantes: a falta de água e luz que afeta os hospitais e a falta de preparo para receber doentes nas unidades de terapia intensiva.

De acordo com o estudo, em 2019 ao menos 70% dos hospitais tiveram fornecimento de água apenas uma ou duas vezes por semana e 63% reportaram falta de energia elétrica, sendo que 164 mortes foram atribuídas a esses problemas. “Lamentavelmente eu via a crise no sistema de saúde venezuelano. A arrogância e a soberba de nosso governo nos tornou o país mais vulnerável para combater o coronavírus, o que menos está preparado na América Latina. De cada 10 remédios necessários para combater as doenças em nosso país, cinco estão em falta”, afirma o médico venezuelano que deixou o país no ano passado depois de 11 anos exercendo a medicina.

No começo de março, a presidente da Sociedade Venezuelana de Infectologia já havia alertado para o impacto do coronavírus. “No contexto da chegada de um novo vírus, não quero fazer projeções, mas o impacto seria relevante já que os recursos são precários”, afirmou María Graciela López.

Segundo relato feito à agência France Press, no Hospital Clínico Universitário de Caracas, os pacientes são recebidos em corredores mal iluminados, enquanto funcionários carregam potes de água, pois os sistema de fornecimento não está funcionando. Este hospital é um dos 46 sob supervisão militar que o governo designou para atender os casos da Covid-19.

“Considerando os hospitais públicos e privados, há apenas 80 leitos de UTI disponíveis, ou seja, se muita gente precisar de auxílio respiratório podemos mais uma vez ver o caos”, diz Marquina. Segundo a Rede Defendamos a Epidemiologia Nacional, o número de leitos em hospitais de referência escolhidos pelo governo é de 206 na unidade de terapia intensiva, sendo que metade está concentrada em Caracas.

Em 53% dos hospitais não havia máscaras no início de março e 90% careciam de um protocolo para o coronavírus, de acordo com uma pesquisa da ONG Médicos pela Saúde.

Segundo o estudo da Encuesta Nacional de Hospitales, entre 13 e 16 enfermeiros cobrem serviço diurno, 10 a 11 o noturno e 9 a 10 fazem plantões de 24 horas nos hospitais venezuelanos. Com isso, considerando que os hospitais monitorados têm entre 30 e 39 leitos para os serviços de emergência, cada enfermeiro atende entre 5 e 7 leitos, uma boa média para a região. O preocupante é que os serviços de emergência no país estão cada vez mais lotados e os médicos que os atendem nem sempre têm experiência em UTI ou determinados tipos de cirurgia - muitos são residentes ainda.

Até a quarta-feira 18, a Venezuela tinha 36 casos confirmados de coronavírus, mas nenhuma morte informada. O governo de Nicolás Maduro pediu que as pessoas não saiam de suas casas e declarou “quarentena total” no país. Os voos para o exterior estão quase totalmente suspensos, as aulas interrompidas e a população forçada a ficar em casa, exceto por atividades consideradas essenciais.

“Não há um modelo matemático para prever como será o crescimento dos casos na Venezuela, mas qualquer que seja o modelo que se use, o americano, o europeu ou o chinês, para fazer uma projeção da doença, a Venezuela não tem capacidade de responder”, explica Marquina.

Diagnósticos prejudicados

"Os serviços de apoio a diagnósticos apresentam falhas importantes na operação e isso afeta a capacidade dos hospitais de realizar desde estudos mais básicos até os mais complexos, o que significa para o paciente não ter diagnósticos a tempo, tendo que por vezes pagar para saber se possui determinada doença ou até ficar sem o diagnóstico". A conclusão do estudo da Encuesta Nacional de Hospitales preocupa ao se pensar em pacientes com outras doenças pré-existentes que precisam ser monitoradas.

No período do estudo, 58% das máquinas de raio-X da Venezuela estavam inoperantes, ou seja, mais da metade dos hospitais de referência do país não tinham capacidade de fechar diagnósticos de doenças na região do tórax. Entre abril e junho de 2019, com o aumento dos apagões no país, o serviço ficou ainda mais prejudicado.

No caso dos laboratórios hospitalares, 55% estavam inoperantes no período pesquisado e para entender o impacto disso é preciso lembrar que são nos laboratórios que ocorrem os testes de dengue, sarampo e, agora, coronavírus.

Segundo a pesquisa, 85,6% dos serviços de tomografia e ressonância magnética estavam sem funcionar e apenas 10% funcionavam de forma completa no período. Segundo Marquina, nada foi alterado de lá para cá que justificaria um pensamento otimista com relação ao combate ao coronavírus. “O sistema não era perfeito antes (da era Maduro), mas fizemos levantamentos do que era necessário mudar e Maduro não deu importância. Teve muita deterioração do sistema durante a crise. Hoje, há uma debilidade muito grande.”

"Existe apenas um local para se fazer os testes e leva oito horas para que cada leva de testes tenha resultado. Provavelmente os testes feitos em cidades do interior levam de seis a oito dias para ter resultados", completa o médico venezuelano. Para ele, a população deve agir de forma consciente e tentar evitar a disseminação do vírus por conta própria. "A população deve ser parte da solução, tratar de conter o vírus, se tem mais de 60 anos não sair de casa. Devem cuidar de seus pais, de seus filhos, avós, não sair de casa e lavar bem as mãos."