Site da Al Jazeera sofre ataque de hackers supostamente pró-Assad

O site em inglês da emissora Al Jazeera, do Catar, ficou fora do ar na tarde desta terça-feira, 4, após sofrer um ataque de hackers supostamente favoráveis ao presidente sírio Bashar Assad, que deixaram uma mensagem em árabe na página: "vocês sofreram com os hackers, essa é nossa resposta a vocês", informa o jornal The Guardian.

Ao lado da mensagem do grupo chamado Al Rashedon, é mostrada a bandeira atual da Síria, que tem duas estrelas. A bandeira usada pelos insurgentes sírios tem três estrelas verdes.

A emissora do Catar, que reporta o conflito civil sírio, não respondeu. O Catar apoia os insurgentes sírios que tentam derrubar Assad desde março de 2011.