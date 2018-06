Site de planos de saúde dos EUA continua em reparo

Pessoas que tentam se logar no site reportam que recebem mensagens de que o sistema está fora do ar para manutenção, informou o WSJ. O departamento de Saúde e Serviços Humanos americano havia informado que o endereço deixaria de funcionar durante a noite e a madrugada de sexta-feira, 29, para sábado, 30. Agora, oficiais informam que o sistema ficará novamente fora do ar também na passagem deste sábado para domingo, 1º.

O anúncio de uma nova parada para reparos foi feito depois que uma postagem em blog da secretária de Saúde, Kathleen Sebelius, na manhã de sexta encorajava consumidores a voltarem a utilizar o site. Membros do governo estavam numa corrida para cumprir a meta de entregar os reparos no site até este sábado. Novas informações oficiais sobre o andamento dos ajustes devem ser dadas no domingo. Fonte: Dow Jones Newswires.